Norris acerta na estratégia, segura Piastri e vence o GP da Hungria de Fórmula 1; Bortoleto conquista seu melhor resultado

Uma largada ruim pode ser esquecida quando a estratégia pensada para o restante da corrida é bem executada. Foi assim que Lando Norris venceu o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, neste domingo (3), no Circuito de Hungaroring, em Budapeste. O britânico segurou Oscar Piastri no final e tirou sete pontos no campeonato.
Charles Leclerc, que largou em primeiro, terminou apenas em quarto, após erro de estratégia da Ferrari. George Russell foi o terceiro colocado. Gabriel Bortoleto terminou em sexto e conquistou seu melhor resultado na F1.
Largada movimentada
A aguardada largada na Hungria teve Leclerc e Piastri conseguindo manter as posições, com destaque para o monegasco, que abriu boa vantagem no início.
Norris, entretanto, foi mal. Ele perdeu o terceiro lugar para Russell e foi ultrapassado por Alonso na sequência. Bortoleto largou bem e aproveitou um erro de Stroll para ganha a sexta posição.
O brasileiro foi investigado por uma largada falsa, mas não foi punido. No entanto, Hulkenberg, seu companheiro de Sauber, não teve a mesma sorte e recebeu 5 segundos.
Disputas e estratégias
Norris não demorou a recuperar a posição de Alonso. Porém, o britânico ficou muito tempo atrás de Russell, tendo dificuldade de atacar.
Bortoleto se viu durante boa parte da prova atrás de Alonso, que é seu agente, e à frente de Verstappen, o qual é seu ídolo na F1.
Sem conseguir alcançar Leclerc na pista, Piastri buscou uma ultrapassagem parando antes. O undercut não deu certo, mas aproximou o australiano do monegasco.
A ideia é de que duas paradas fossem necessárias para cada piloto. Porém, Norris e outros competidores — entre eles Bortoleto — apostaram em apenas uma ida aos boxes, esticando o primeiro stint.
A estratégia deu certo para eles, pois restando 25 voltas, Leclerc e Piastri precisaram parar novamente e Norris assumiu a liderança, com boa vantagem para ambos.
O britânico foi controlando a distância, enquanto atrás dele teve disputa. Piastri chegou em Leclerc e fez a ultrapassgem, para assumir o segundo lugar.
Disputa intensa no final
Após perder a posição, o monegasco reclamou muito para a Ferrari no rádio, alegando que a equipe não o escutou sobre a estratégia. O clima piorou ainda mais com a chegada de Russell.
O britânico tirou a diferença e assumiu a terceira posição restando sete voltas para o fim. Leclerc ainda tentou dar uma fechada no rival e quase gerou um acidente.
Na disputa pela vitória, Piastri chegou em Norris faltando cinco voltas. O australiano deu três investidas, mas o britânico fechou a porta e conseguiu a vitória na Hungria.
Resultado final do GP da Bélgica
- Lando Norris - McLaren
- Oscar Piastri - McLaren
- George Russell - Mercedes
- Charles Leclerc - Ferrari
- Fernando Alonso - Aston Martin
- Gabriel Bortoleto - Sauber
- Lance Stroll - Aston Martin
- Liam Lawson - Racing Bulls
- Max Verstappen - Red Bull
- Kimi Antonelli - Mercedes
- Isack Hadjar - Racing Bulls
- Lewis Hamilton - Ferrari
- Esteban Ocon - Haas
- Pierre Gasly - Alpine
- Alexander Albon - Williams
- Nico Hulkenberg - Sauber
- Carlos Sainz - Williams
- Yuki Tsunoda - Red Bull
- Franco Colapinto - Alpine
Abandonou: Ollie Bearman (Haas)