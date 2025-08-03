Automobilismo

Boa corrida
Notícia

Norris acerta na estratégia, segura Piastri e vence o GP da Hungria de Fórmula 1; Bortoleto conquista seu melhor resultado

Disputa entre os pilotos da McLaren foi intensa no fim; Charles Leclerc largou em primeiro, terminou em quarto e criticou a Ferrari

Alex Torrealba

