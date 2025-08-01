McLaren domina segundo treino da Fórmula 1 na Hungria, com Norris à frente de Piastri

A McLaren repetiu o bom desempenho do primeiro treino livre na segunda atividade desta sexta-feira (1º), no Circuito de Hungaroring, em Budapeste, na Hungria. Lando Norris ficou novamente em primeiro, quase três décimos a frente de Oscar Piastri.
Charles Leclerc, da Ferrari, também repetiu a terceira posição. Destaque positivo para a Aston Martin, que ficou em quarto e quinto, com Lance Stroll e Fernando Alonso, respectivamente.
Gabriel Bortoleto terminou em 19º, enquanto Nico Hulkenberg, seu companheiro de Sauber, foi o 12º.
O primeiro dia foi para Max Verstappen esquecer. O tetracampeão mundial ficou apenas em 14º, com muitas reclamações sobre o seu carro.
No sábado (2), ocorre o TL3, às 7h30min, e a classificação está agendada para 11h. A corrida será no domingo (3), às 10h.
Confira os horários e onde assistir ao Grande Prêmio da Hungria
Sábado – 2/8
- Treino Livre 3: 7h30min (BandSports)
- Classificação: 11h (Band)
Domingo – 3/8
- Corrida: 10h (Band)