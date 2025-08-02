Leclerc faz a pole do GP da Hungria de F1; Bortoleto é sétimo

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) vai largar da pole position no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, depois de ser o mais rápido no treino de classificação disputado neste sábado (2), no circuito de Hungaroring, que terminou com o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) na sétima posição.
Leclerc ficou à frente do líder do Mundial, o australiano Oscar Piastri, e do vice-líder, o britânico Lando Norris, ambos da McLaren, que foram segundo e terceiro, respectivamente.
Bortoleto, que com este sétimo lugar consegue sua melhor classificação em seu primeiro ano na F1, vai dividir a quarta fila do grid com o tetracampeão Max Verstappen (Red Bull), que terminou em oitavo.
— Estou sem voz — comemorou Leclerc depois de ter marcado "uma das melhores poles" de sua carreira.
— Foi muito inesperada! — avaliou.
E ele tem razão. Desde o início do fim de semana, a McLaren impôs seu favoritismo na Hungria. O público dava como certo que um dos carros da equipe britânica largaria na ponta do grid.
— O vento mudou muito. Parece ridículo culpar o vento, mas mudou completamente. É difícil fazer uma avaliação nessas condições — explicou Piastri.
O treino de classificação era especialmente importante porque a pista do circuito de Hungaroring é estreita, o que dificulta as ultrapassagens. A largada será crucial para a corrida de domingo, que começará às 10h (horário de Brasília).
A segunda fila terá Norris e o também britânico George Russell (Mercedes), que ficou em quarto. Atrás deles vêm os dois carros da Aston Martin, com o veterano espanhol Fernando Alonso em quinto e o canadense Lance Stroll em sexto.
Na sequência aparecem Bortoleto e Verstappen, que na quinta-feira confirmou sua permanência na Red Bull. O holandês, que fará seu 200º GP pela equipe austríaca, teve sua pior classificação na temporada até aqui.
Uma decepção parecida teve o heptacampeão Lewis Hamilton (Ferrari), sete vezes vencedor em Hungaroring, onde conta com nove poles. O britânico vai largar da 12ª posição, atrás de seu jovem compatriota Oliver Bearman (Haas).
Na classificação do Mundial, Piastri é líder com 16 pontos de vantagem sobre Norris. Desde o início da temporada, os dois pilotos da McLaren travam um duelo eletrizante a bordo do melhor carro do grid.
Grid de largada do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1:
1ª fila:
- Charles Leclerc (MON/Ferrari)
- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
2ª fila:
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
- George Russell (GBR/Mercedes)
3ª fila:
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
4ª fila:
- Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
- Max Verstappen (HOL/Red Bull)
5ª fila:
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
6ª fila:
- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
7ª fila:
- Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)
8ª fila:
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
- Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)
9ª fila:
- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
- Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
10ª fila:
- Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)
- Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)