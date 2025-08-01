A Fórmula 1 desembarca na Hungria para a 14ª etapa do Campeonato Mundial. Nesta sexta-feira (1º) ocorrem dois treinos livres no circuito de Hungaroring.
O T1 começa às 8h30min e o T2 às 12h (horário de Brasilía). Ambos terão transmissão da BandSports.
As emoções continuam no sábado, com mais um treino livre e com a classificação para a corrida principal. A largada, enfim, ocorre às 10h do domingo (3).
Como chegam os pilotos
No fim de semana passado, Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da Bélgica. Seu companheiro de McLaren, Lando Norris, chegou em segundo. O monegasco Charles LeClerc, da Ferrari, completou o pódio.
O brasileiro Gabriel Bortoletto foi o nono colocado e pontuou pela segunda vez na carreira.
Piastri lidera o Mundial de Pilotos com 266 pontos. Norris é o segundo, com 250.
Esta será a última etapa da Fórmula 1 antes do período de férias de equipes e dos pilotos. As provas serão retomadas em 31 de agosto, com o GP da Holanda.
Ouça o podcast Paddock Gaúcha:
Confira os horários e onde assistir ao Grande Prêmio da Hungria
Sexta-feira – 1/8
- Treino Livre 1: 8h30 (BandSports)
- Treino Livre 2: 12h (BandSports)
Sábado – 2/8
- Treino Livre 3: 7h30min (BandSports)
- Classificação: 11h (Band)
Domingo – 3/8
- Corrida: 10h (Band)