GP da Holanda 2025: data, horário e onde assistir à próxima corrida de Fórmula 1

Lando Norris e Oscar Piastri estão disputando o título mundial. Formula 1 / Reprodução / X

A Fórmula 1 está de volta nesta semana para a disputa da 15ª etapa da temporada 2025. O Circuito de Zandvoort será palco do Grande Prêmio da Holanda, que tem a corrida programada para domingo (31), às 10h (horário de Brasília).

Após três semanas de férias, as equipes e os pilotos retornam para a parte final da disputa. Em 2024, Lando Norris foi o vencedor da prova, com Max Verstappen em segundo e Charles Leclerc completando o pódio.

O que esperar da corrida

A disputa pelo título deve esquentar na parte final da temporada. Oscar Piastri lidera o campeonato, com vantagem de 9 pontos em relação a Norris.

A tendência é de que a McLaren libere as disputas na pista cada vez mais, já que a equipe lidera com larga vantagem o Mundial de Construtores.

Abaixo dos dois, o equilíbrio é grande. Max Verstappen geralmente vai bem correndo em casa e pode entrar na disputa. A Ferrari, com Leclerc, vinha tendo bom desempenho antes das férias e também merece atenção.

Outro piloto em grande momento é Gabriel Bortoleto. O brasileiro pontuou em três das últimas quatro etapas — com direito a um sexto lugar na Hungria. Ele e a Sauber esperam manter o bom ritmo das últimas corridas.

Horários e onde assistir o GP da Holanda de Fórmula 1

Sexta-feira (29)

Treino livre 1: 7h30min - Bandsports e F1 TV

7h30min - Bandsports e F1 TV Treino livre 2: 11h - Bandsports e F1 TV

Sábado (30)

Treino livre 3: 6h30min - Bandsports e F1 TV

6h30min - Bandsports e F1 TV Classificação: 10h - Band e F1 TV

Domingo (31)