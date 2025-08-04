Gabriel Bortoleto se destaca entre os novatos da Fórmula 1; ouça o podcast

O GP da Hungria foi especial para Gabriel Bortoleto. O brasileiro pontuou mais uma vez, terminando a corrida no sexto lugar, o melhor resultado desde que estreou na Fórmula 1.
O Paddock Gaúcha desta semana também falou sobre a briga acirrada entre Lando Norris e Oscar Piastri. No Circuito de Hungaroring, em Budapeste, o britânico levou a melhor sobre o australiano.
A diferença entre os dois na corrida pelo título é de apenas nove pontos.
Ouça o Paddock Gaúcha:
