Gabriel Bortoleto mostra evolução e recebe elogios: "Não deve nada para os grandes pilotos"

Gabriel Bortoleto está em alta na F1. Sauber / Reprodução/X

A evolução de Gabriel Bortoleto durante sua primeira temporada na Fórmula 1 é expressiva e digna de elogios. O brasileiro teve dores de crescimento, mas soube crescer junto da Sauber, que começou como pior carro do grid e se transformou em uma equipe capaz de terminar na zona de pontuação.

No GP da Hungria, no último final de semana, antes das férias de verão da F1, veio o melhor resultado de Bortoleto. Ele foi sexto colocado e somou mais oito pontos no campeonato, chegando a 14.

"Trabalho incrível"

— Estou muito feliz com este resultado, é o nosso melhor até agora e mostra o trabalho incrível que estamos fazendo como equipe. Temos dado os passos certos na direção certa. Este é apenas o começo do que podemos alcançar juntos — disse o piloto paulista de 20 anos, após a corrida.

Elogios do bicampeão

A avaliação positiva não ficou apenas como ele. Fernando Alonso, bicampeão mundial e empresário do brasileiro, disse que Bortoleto é o "melhor novato da geração". No GP da Hungria, o espanhol terminou em quinto e os tiveram momentos de disputa na pista.

— Correr entre um bicampeão mundial (Fernando Alonso) à frente e um tetracampeão mundial (Max Verstappen) atrás foi uma experiência incrível, e momentos como esse me lembram o quanto avançamos. Só quero aproveitar isso com a minha família agora e comemorar o progresso que fizemos como equipe — exaltou Bortoleto.

"Evoluiu bastante"

As análises fora da pista também mostram o tamanho do resultado conquistado pelo brasileiro. Jornais de outros países exaltaram o desempenho dele nas últimas etapas. Para Felipe Giaffone, piloto e comentarista de F1 na Band, Bortoleto vive um momento legal e vai para as férias motivado.

— O Gabriel evoluiu bastante, na Hungria foi disparada a melhor corrida dele, por uma série de motivos. Ele começou na sexta muito mal, conseguiu evoluir o carro a noite trabalhando com a equipe, e deu resultado no sábado, que foi fundamental para o domingo. Ele fez a estratégia mais difícil, levando o carro e sabendo controlar bem os pneus, que era a dificuldade dele no começo do ano — avaliou em contato com Zero Hora.

— Ele já tinha velocidade no começo do ano, mas nas corridas ainda estava ainda aprendendo a lidar com essa situação, que é a mais difícil. Na corrida, ele não deixou a desejar para os grandes pilotos, andando muito bem. Ele vai para as férias bem motivado, vivendo um momento bem legal, e a equipe também melhorou bastante — finalizou Giaffone.

Fique ligado

A Fórmula 1 retorna no dia 31 de agosto, no GP da Holanda, em Zandvoort. Ainda restam 10 etapas na temporada 2025.