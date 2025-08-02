Gabriel Bortoleto faz melhor classificação da carreira, atrai fãs e mídia na Hungria

Gabriel Bortoleto alcançou neste sábado (2) o melhor resultado da carreira em classificações da Fórmula 1 Ele ficou em sétimo no grid do GP da Hungria, em Budapeste.
O desempenho aumentou a procura por entrevistas e selfies, tanto de torcedores de várias nacionalidades quanto da imprensa internacional, feito que já vinha se acontecendo desde o destaque no GP da Bélgica, uma semana antes, quando ficou em nono.
Em conversa com o ge, o piloto da Sauber confirmou o assédio crescente, mas fez questão de enfatizar que a fama não é prioridade:
— Sim, realmente tem aumentado (o assédio de fãs e mídia) e é normal quando você começa a ter resultados, mas não quero pensar nisso. Minha ambição não é essa, ser famoso e tal, eu quero ser um bom piloto, fazer história aqui no esporte e o resto é consequência do trabalho que você faz — destacou.
Trabalho até tarde garante resultado
A boa posição no grid não veio apenas pela performance na pista. Insatisfeito com o acerto do carro, Bortoleto solicitou à equipe mudanças mais abrangentes.
O trabalho avançou até a meia-noite de sexta-feira, uma das raras oportunidades de ajustes radicais durante o campeonato.
— Eu estava insatisfeito com o carro. A gente teve que mudar do avesso. Trabalhamos até tarde, ficamos até meia-noite. Eu estou muito feliz, a equipe estudou bastante e entendeu cada detalhe que a gente queria modificar no carro. E no final das contas funcionou perfeitamente e a gente conseguiu um carro ótimo para o qualy e entregamos um ótimo resultado — explicou.
Desafio entre campeões
No GP da Hungria deste domingo (3), Bortoleto busca marcar pontos novamente, largando à frente de dois multicampeões.
Isso porque Max Verstappen, é o oitavo e, Lewis Hamilton, parte da 12ª posição. Já Charles Leclerc, da Ferrari, garantiu a pole. A prova começa às 10h, horário de Brasília.