Fórmula 1: piloto argentino Franco Colapinto sofre acidente durante treino na Hungria

O piloto argentino Franco Colapinto sofreu um acidente durante os treinos da Alpine nesta quarta-feira (6), na Hungria, informou a escuderia francesa nas redes sociais.
"Durante o segundo dia dos treinos de pneus Pirelli no circuito de Hungaroring, Franco Colapinto sofreu um acidente na curva 11", escreveu a Alpine no X.
"Franco foi atendido no centro médico e está bem", acrescentou a equipe.
Colapinto, de 22 anos, começou a temporada 2025 da Fórmula 1 como piloto de testes da Alpine. Depois de seis Grandes Prêmios disputados, a equipe decidiu dar a ele a vaga de titular do australiano Jack Doohan, a partir do GP da Emilia-Romagna, em meados de maio.
A princípio, o argentino ficaria por cinco corridas até sua situação ser reavaliada, mas ele já disputou oito etapas ao volante da Alpine e seu melhor resultado foi o 13º lugar no Canadá, sem ainda ter somado pontos.
As últimas três provas não foram favoráveis. Depois de abandonar no GP da Inglaterra, Colapinto foi 18º na Bélgica e 19º na Hungria.
Franco Colapinto estreou na Fórmula 1 há um ano, em agosto de 2024, ao substituir o americano Logan Sargeant na Williams. Conseguiu pontuar em seu segundo GP, no Azerbaijão (8º), seu melhor resultado na categoria.