Fórmula 1: confira pilotos garantidos e as vagas em aberto para 2026

A Fórmula 1 passará por mudanças em 2026. Além de um novo regulamento para os carros, as equipes passarão por alterações. São oito vagas em aberto para o próximo ano.

Uma nova escuderia fará parte do grid em 2026. A Cadillac chega com mais dois assentos disponíveis, o que vem gerando alta concorrência entre os pilotos sem vagas. A Sauber deixará de existir e passará a se chamar Audi. O brasileiro Gabriel Bortoleto tem contrato com a equipe até o final do próximo ano.