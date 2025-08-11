Fórmula 1: confira pilotos garantidos e as vagas em aberto para 2026

A Fórmula 1 passará por mudanças em 2026. Além de um novo regulamento para os carros, as equipes passarão por alterações. São oito vagas em aberto para o próximo ano.
Uma nova escuderia fará parte do grid em 2026. A Cadillac chega com mais dois assentos disponíveis, o que vem gerando alta concorrência entre os pilotos sem vagas. A Sauber deixará de existir e passará a se chamar Audi. O brasileiro Gabriel Bortoleto tem contrato com a equipe até o final do próximo ano.
A situação de cada equipe da Fórmula 1 para 2026
McLaren
- Oscar Piastri: renovou contrato até o final de 2028;
- Lando Norris: contrato até 2026.
Ferrari
- Charles Leclerc: contrato até 2029;
- Lewis Hamilton: está garantido até o final de 2026.
Mercedes
- George Russell: tem contrato até o final da temporada, mas deve renovar após permanência de Max Verstappen na Red Bull;
- Kimi Antonelli: é outra vaga em aberto, mas o italiano também deve ter seu vínculo renovado em breve.
Red Bull
- Max Verstappen: contrato até final de 2028. Confirmou presença em 2026, mas pode deixar a equipe caso o carro não seja competitivo com o novo regulamento;
- Em aberto: Yuki Tsunoda é o titular nesta temporada, mas não entrega bons resultados. A permanência do japonês é incerta e Isack Hadjar deve assumir o assento em 2026.
Williams
- Alexander Albon: contrato até o final de 2026;
- Carlos Sainz: garantido até o final de 2026.
Racing Bulls
- Em aberto: Hadjar é o atual titular, mas tem chances de ser promovido à Red Bull. Um piloto da academia poderia assumir seu lugar;
- Em aberto: Liam Lawson tem a outra vaga em 2025, mas seu contrato vai até o final desta temporada. O neozelandês precisa melhorar seu desempenho para se manter, pois existe concorrência de jovens promessas da Red Bull, como Arvid Lindblad e Pepe Martí.
Audi
- Gabriel Bortoleto: tem contrato até o final de 2026;
- Nico Hulkenberg: contrato até o fim de 2026.
Aston Martin
- Fernando Alonso: contrato até 2026;
- Lance Stroll: ainda não tem contrato para a próxima temporada, mas é o filho do dono da equipe.
Alpine
- Pierre Gasly: contrato até o final de 2026;
- Em aberto: o titular é Franco Colapinto, mas o argentino não está rendendo. Valtteri Bottas pode ser uma opção ainda para 2025, mas a equipe francesa pode apostar em Paul Aron em 2026.
Haas
- Esteban Ocon: contrato até 2026;
- Oliver Bearman: garantido até o final de 2026.
Cadillac
- Em aberto: uma das vagas pode ser preenchida por um piloto experiente. Bottas e Sergio Pérez são os favoritos;
- Em aberto: o outro assento pode ser destinado a um jovem. O brasileiro Felipe Drugovich (reserva da Aston Martin) está na briga por um assento, ao lado de nomes como Mick Schumacher (ex-Haas e filho de Michael Schumacher) e Guanyu Zhou (ex-Sauber).