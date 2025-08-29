F1: pilotos sofrem no primeiro treino do GP da Holanda, que é liderado por Norris; Bortoleto é o nono

As férias dos pilotos da Fórmula 1 acabaram, e eles enfrentaram dificuldades no primeiro treino livre para o Grande Prêmio da Holanda, que ocorre neste domingo (31), às 10h (de Brasília).
Alguns carros foram parar na brita ao longo da sessão realizada no circuito de Zandvoort, que foi liderada por Lando Norris, da McLaren.
O líder do campeonato, Oscar Piastri, foi o segundo colocado. A surpresa da atividade foi Lance Stroll, da Aston Martin, em terceiro. Seu companheiro Fernando Alonso foi o quarto. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em nono.
Durante o treino, Kimi Antonelli, Carlos Sainz e George Russell foram parar na brita. Lewis Hamilton perdeu o controle do carro, que deu um giro 360º, mas o piloto da Ferrari voltou para a pista.
No final da atividade, Max Verstappen, que é o piloto da casa, estava treinando largada, mas bateu o carro na barreira de pneus da curva 1. O holandês saiu ileso e o carro da Red Bull com poucos danos.
Horários e onde assistir o GP da Holanda
Sexta-feira (29)
- Treino livre 2: 11h - Bandsports e F1 TV
Sábado (30)
- Treino livre 3: 6h30min - Bandsports e F1 TV
- Classificação: 10h - Band e F1 TV
Domingo (31)
- Corrida: 10h - Band e F1 TV