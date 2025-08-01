F1: Norris lidera primeiro treino da Fórmula 1 na Hungria, que teve dois brasileiros na pista; veja como foi

As primeiras voltas no Circuito de Hungaroring, em Budapeste, na Hungria, deram um indício de que o final de semana da Fórmula 1 deve ser dominado pela McLaren. Lando Norris foi o mais rápido no primeiro treino livre, nesta sexta-feira (1º), seguido de Oscar Piastri. Charles Leclerc, da Ferrari, fechou o top 3.
A atividade contou com dois brasileiros na pista. Além de Gabriel Bortoleto, da Sauber, que foi o 19º, Felipe Drugovich recebeu uma oportunidade. Ele substituiu Fernando Alonso na Aston Martin e terminou em 16ª.
Outra novidade no TL1 foi a presença de Paul Aron pela Sauber. O estoniano substituiu Nico Hulkenberg como parte da regra da F1 que obriga as equipes a designarem pelo menos dois treinos livres por carro para pilotos novatos.
Entre os mais experientes, Lewis Hamilton, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull, reclamaram bastante dos carros ao longo da sessão.
O segundo treino ocorre nesta sexta, às 12h. No sábado (2), ocorre o TL3, às 7h30min, e a classificação está agendada para 11h. A corrida será no domingo (3), às 10h.
Confira os horários e onde assistir ao Grande Prêmio da Hungria
Sexta-feira – 1/8
- Treino Livre 2: 12h (BandSports)
Sábado – 2/8
- Treino Livre 3: 7h30min (BandSports)
- Classificação: 11h (Band)
Domingo – 3/8
- Corrida: 10h (Band)