F1: Norris lidera primeiro treino da Fórmula 1 na Hungria, que teve dois brasileiros na pista; veja como foi

Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich participaram da atividade na manhã desta sexta-feira

Alex Torrealba

