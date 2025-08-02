F1 hoje: horário e onde assistir ao TL3 e à classificação do GP da Hungria de Fórmula 1

McLaren dominou os primeiros treinos livres da F1 na Hungria. ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Fórmula 1 desembarca na Hungria neste fim de semana para a 14ª etapa do Campeonato Mundial.

Neste sábado (2), os pilotos participam de mais um treino livre, a partir das 7h30min, com transmissão da BandSports. Depois, eles definem a classificação do grid às 11h, com transmissão da Band.

A corrida, enfim, ocorre na manhã de domingo (3), a partir das 10h.

Como chegam os pilotos

No fim de semana passado, Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da Bélgica. Seu companheiro de McLaren, Lando Norris, chegou em segundo. O monegasco Charles LeClerc, da Ferrari, completou o pódio.

O brasileiro Gabriel Bortoletto foi o nono colocado e pontuou pela segunda vez na carreira.

Piastri lidera o Mundial de Pilotos com 266 pontos. Norris é o segundo, com 250.

Esta será a última etapa da Fórmula 1 antes do período de férias de equipes e dos pilotos. As provas serão retomadas em 31 de agosto, com o GP da Holanda.

Ouça o podcast Paddock Gaúcha:

Confira os horários e onde assistir ao Grande Prêmio da Hungria

Sábado – 2/8

Treino Livre 3: 7h30min (BandSports)

Classificação: 11h (Band)

Domingo – 3/8