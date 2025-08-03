F1 hoje: horário e onde assistir ao GP da Hungria de Fórmula 1 neste domingo

A Fórmula 1 desembarca na Hungria neste fim de semana para a 14ª etapa do Campeonato Mundial.
Neste sábado (2), os pilotos participam de mais um treino livre, a partir das 7h30min, com transmissão da BandSports. Depois, eles definem a classificação do grid às 11h, com transmissão da Band.
A corrida, enfim, ocorre na manhã de domingo (3), a partir das 10h.
Como chegam os pilotos
No fim de semana passado, Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da Bélgica. Seu companheiro de McLaren, Lando Norris, chegou em segundo. O monegasco Charles LeClerc, da Ferrari, completou o pódio.
O brasileiro Gabriel Bortoletto foi o nono colocado e pontuou pela segunda vez na carreira.
Piastri lidera o Mundial de Pilotos com 266 pontos. Norris é o segundo, com 250.
Esta será a última etapa da Fórmula 1 antes do período de férias de equipes e dos pilotos. As provas serão retomadas em 31 de agosto, com o GP da Holanda.
Ouça o podcast Paddock Gaúcha:
Confira os horários e onde assistir ao Grande Prêmio da Hungria
Sábado – 2/8
- Treino Livre 3: 7h30min (BandSports)
- Classificação: 11h (Band)
Domingo – 3/8
- Corrida: 10h (Band)