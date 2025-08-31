F1 hoje ao vivo: horário e onde assistir à corrida do GP da Holanda de Fórmula 1

O líder do Mundial largará na pole position. JOHN THYS / AFP

A Fórmula 1 está de volta nesta semana para a disputa da 15ª etapa da temporada 2025.

O Circuito de Zandvoort será palco do Grande Prêmio da Holanda, que tem a corrida programada para este domingo (31), às 10h (horário de Brasília). O líder do Mundial, Oscar Piastri, largará na pole position, à frente do seu companheiro de McLaren, Lando Norris.

A Band e a F1 TV anunciam a transmissão do GP.

Horário e onde assistir ao GP da Holanda

Quando? Domingo (31), às 10h