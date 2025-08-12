Estudo aponta que público que acompanha a Fórmula 1 está cada vez mais jovem e feminino

Torcedores lotam as arquibancadas de todos os circuitos do calendário. FERENC ISZA / AFP

Uma pesquisa realizada pela Fórmula 1 destacou que há mais mulheres e jovens entre os novos fãs da categoria. De acordo com o levantamento realizado em 2025, metade das pessoas que acompanham a F1 há menos de um ano têm entre 18 e 24 anos.

O estudo também aponta que três em cada quatro novos fãs de Fórmula 1 são do gênero feminino. As mulheres representam quase metade do público envolvido com a competição nos últimos anos.

A pesquisa foi realizada com base em mais de 100 mil respostas de fãs altamente engajados em 186 países.

O que explica esse novo público?

Elementos que ajudam a explicar esse aumento são diversos. Filmes e séries, por exemplo, estão sendo bem utilizados para propagar a F1. A série "Drive to Survive", da Netflix, que mostra os bastidores das equipes e dos pilotos, vem sendo o sucesso desde que foi lançada em 2019.

Mais recente, lançado em 2025, o filme F1, estrelado por Brad Pitt foi outra estratégia da categoria para atrair a atenção de novos fãs.

Nas redes sociais também é possível identificar estratégias para chamar a atenção para a Fórmula 1. O perfil oficial está cada vez mais ligado nas tendências e gerando engajamento a cada postagem.