"É o melhor novato da geração", afirma Fernando Alonso sobre Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

Bortoleto sempre está próximo de Alonso e Verstappen antes das corridas. SIMON WOHLFAHRT / AFP

Os últimos resultados de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 estão encantando a todos. Fernando Alonso, entretanto, não se surpreende com o desempenho do brasileiro. O espanhol, além de adversário nas pistas, também é agente do piloto paulista de 20 anos.

No GP da Hungria, nesse domingo (3), Bortoleto terminou em sexto, seu melhor resultado na F1. Na sua frente esteve Alonso e ambos chegaram a disputar posição, mas o espanhol conseguiu segurar.

Após a corrida, o bicampeão mundial não poupou elogios ao seu "pupilo" e o considerou o melhor novato da atual geração de pilotos.

— Ele está sempre indo para cima, não comete erros e está sempre pressionando você. É o melhor novato da geração, eu sempre digo isso. Provou no ano passado com os mesmos carros — disse o espanhol, lembrando dos títulos do brasileiro na F3 e F2.

Além dos elogios, Alonso aproveitou para criticar a imprensa inglesa, que valoriza demais os pilotos britânicos, mesmo tendo outros em alta.