Como será a briga pelo título entre Piastri e Norris após a pausa da Fórmula 1? Ouça o podcast

A Fórmula 1 retoma sua temporada após a pausa de verão no fim de semana, com o aguardado GP da Holanda no circuito de Zandvoort.

A etapa chega em um momento decisivo: Oscar Piastri lidera o Mundial de Pilotos com 284 pontos seguido por Lando Norris com 275, enquanto a McLaren domina também o torneio de Construtores.

O novo episódio do Paddock Gaúcha analisa a disputa dos dois pilotos pelo título, o papel de Max Verstappen em tirar pontos de Piastri e Norris, a projeção do brasileiro Gabriel Bortoleto e a busca por redenção de Lewis Hamilton.

