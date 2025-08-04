Com sexto lugar na Hungria, Bortoleto supera marca de Massa e quebra jejum de oito anos na Fórmula 1

Gabriel Bortoleto pontuou em duas corridas seguidas. Gabriel BOUYS / AFP

Cada conquista de Gabriel Bortoleto é importante para o desenvolvimento do piloto brasileiro e um alento para os torcedores que buscam ver novamente um representante do país no lugar mais alto do pódio. O bom resultado no GP da Hungria (sexto lugar), no domingo (3), fez Bortoleto superar uma marca de 2002, além de encerrar um jejum de oito anos na Fórmula 1.

Aos 20 anos e 9 meses de idade, o paulista se tornou o brasileiro mais jovem a terminar uma corrida da F1 no top 6. Ele superou Felipe Massa, que em 2002 foi o sexto colocado no GP da Malásia, com 20 anos e 10 meses.

O resultado também significou a quebra de uma marca que perdurava há oito anos — deste 2017, um brasileiro não chegava em sexto lugar. O último foi Felipe Massa, no GP do Bahrein.

Bortoleto vem de duas corridas seguidas na zona de pontuação — Bélgica e Hungria. Novamente, desde Massa em 2017 que um brasileiro não conseguia esse feito. Na ocasião, ele pontuou em Interlagos e Abu Dhabi.

Na temporada atual, Bortoleto já soma 14 pontos e é o 17º no Campeonato Mundial de Pilotos. Na lista histórica de todos os brasileiros que já pontuaram na F1, ele aparece em 11º. O ranking é liderado por Massa, com 1.167.

Vale ressaltar que na época de Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, por exemplo, eram distribuídos poucos pontos. O vencedor, por exemplo, recebia 10, enquanto hoje a vitória vale 25.

Ranking dos brasileiros com mais pontos na F1