Rafael Câmara vence na Hungria e é campeão mundial de Fórmula 3

Rafael Camara é campeão da F3. Fórmula 3 / Reprodução

O brasileiro Rafael Câmara é o campeão da Fórmula 3 de 2025. O pernambucano de 20 anos conquistou o título de maneira antecipada, na madrugada deste domingo (3). Ele venceu a penúltima etapa da temporada da competição, no Circuito de Hungaroring, nas cercanias de Budapeste, na Hungria.

A dobradinha da Campos Racing com o espanhol Mari Boya e o búlgaro Nikola Tsolov completou o pódio — a dupla ocupa a segunda e terceira posição na classificação do Mundial, com 108 e 106 pontos, respectivamente, e não pode mais alcançar Câmara.

— Sacrifício. Esse é o trabalho de uma vida inteira — definiu o jovem piloto em entrevista após a prova. Câmara terminou a corrida com 156 pontos. Ele se manteve na liderança durante toda prova, abrindo até 1s3 de diferença em relação a Mari Boya.

Conheça Rafael Câmara:

Integrante da academia de pilotos da Ferrari desde 2021, Câmara começou sua caminhada rumo à taça de forma arrasadora: conquistou quatro pole positions nas cinco primeiras etapas — um recorde da categoria — e venceu três provas, em Bahrein, Austrália e Espanha. Com a vantagem confortável na liderança, soube administrar o desempenho nas corridas finais e ainda cravou mais uma pole, no Circuito de Hungaroring.

Com a conquista, o jovem da equipe Trident se junta a Gabriel Bortoleto entre os brasileiros campeões da F3. O atual piloto da Sauber na Fórmula 1 venceu a categoria em 2023 e, um ano depois, também levou o título da Fórmula 2.