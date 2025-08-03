Bortoleto conquista melhor resultado na F1 e é eleito o piloto do dia na Hungria: "É uma boa maneira de entrar em férias"

Gabriel Bortoleto apostou em uma estratégia de apenas uma parada. Gabriel BOUYS / AFP

Um resultado expressivo antes de entrar em férias foi o que conseguiu Gabriel Bortoleto no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. O brasileiro conquistou sua melhor posição na categoria, terminando em sexto no Circuito de Hungaroring, em Budapeste, neste domingo (3), e sendo eleito o piloto do dia.

Largando em sétimo, Bortoleto conquistou uma posição na largada e apostou em uma estratégia de apenas uma parada. Para isso, ele precisou fazer uma boa gestão do desgaste dos pneus. Todo esse trabalho foi elogiado pelo seu engenheiro na Sauber.

— Que corrida! Você estava impecável hoje, uma fantástica primeira volta, uma gestão de pneus impressionante, assim como toda a administração de corrida. Muito merecido Gabi — exaltou Jose Manuel López, engenheiro de Bortoleto, no rádio após a corrida.

A alegria foi de toda a equipe, mas principalmente do piloto, que segue evoluindo. O resultado lhe rendeu oito pontos na tabela e o fez subir posições no campeonato. A F1 entra no período de férias de verão e só retorna no dia 31 de agosto, em Zandvoort, na Holanda.

— Que final de semana. É uma boa maneira de ir para as férias de verão. Obrigado a cada um de vocês. Essa foi nossa evolução para o ano e o progresso que estamos fazendo como uma equipe. Muito bem a todos — disse Bortoleto.

Ao saber que foi eleito o piloto do dia, o brasileiro agradeceu aos torcedores que votaram nele: