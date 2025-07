Verstappen se pronuncia após saída de Horner da Red Bull: "Compartilhamos conquistas incríveis"

O piloto Max Verstappen se pronunciou nas redes sociais após a demissão de Christian Horner do comando da Red Bull nesta quarta-feira (9). O dirigente encerrou uma trajetória de 20 anos no cargo .

Conquistas na Fórmula 1

Horner acumulou diversas conquistas como dirigente da Red Bull nas últimas duas décadas. Foram oito títulos do Mundial de Pilotos , com o alemão Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013) e Max Verstappen (2021, 2022, 2023 e 2024), além de seis troféus do Mundial de Construtores (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023).

Trabalhando com Horner, Max Verstappen obteve 65 vitórias na Fórmula 1 , 44 pole positions e 117 pódios. A saída do dirigente britânico tem efeito imediato.

Substituto definido

Max Verstappen tem contrato com a Red Bull até o ano de 2028 . Nas últimas semanas, porém, surgiram boatos sobre uma possível transferência do holandês para a Mercedes .

O piloto é o atual terceiro colocado no Mundial de Fórmula 1, com 165 pontos. Oscar Piastri lidera, com 234 pontos. No Mundial de Construtores, a Red Bull está em quarto lugar, bem distante da primeira colocada, a McLaren.