Verstappen ou Hamilton? Veja qual piloto recebe o maior valor na Fórmula 1

Os pilotos da Fórmula 1 são conhecidos por ganharem grandes salários, pois estão na principal categoria do automobilismo mundial . Além dos valores pagos pelas equipes, eles também contam com patrocinadores, os quais incrementam o pagamento por ano de cada um.

Os dois pilotos que mais recebem de suas equipes são justamente os maiores campeões em atividade. O tetracampeão Max Verstappen ganha US$ 65 milhões (R$ 363,1 milhões) anuais da Red Bull, tendo contrato com a escuderia austríaca até 2028.

Atrás do holandês na lista está o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. O britânico recebe US$ 60 milhões (R$ 335,1 milhões) por ano da Ferrari . Aos 40 anos, ele tem contrato com a equipe italiana até 2026, mas existe opção de renovação por mais um ano.

O top 5 é completado por Charles Leclerc, da Ferrari, com salário anual de US$ 34 milhões (R$ 190 milhões). Oscar Piastri, que lidera o campeonato em 2025, recebe da McLaren US$ 26 milhões (R$ 145,2 milhões). Empatados na quinta posição estão Fernando Alonso, da Aston Martin, e Lando Norris, da McLaren, que recebem US$ 20 milhões (R$ 111,9 milhões).