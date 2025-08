Verstappen confirma permanência na Red Bull na próxima temporada da Fórmula 1

O piloto declarou que era hora de "acabar com todos os rumores", e o fez às vésperas do Grande Prêmio da Hungria .

— Nunca disse nada sobre isso porque estava focado em conversar com a equipe sobre como podemos melhorar nosso desempenho — explicou ele no circuito de Hungaroring.

O futuro do holandês se tornou um tópico de especulação quando o britânico George Russell revelou que sua equipe, a Mercedes, estava em negociações com o empresário de Verstappen sobre seus planos futuros.

Uma cláusula do contrato do holandês com a Red Bull vazou, oferecendo a ele a opção de deixar a equipe caso não estivesse entre os três primeiros colocados até o final de julho. No entanto, essa cláusula expirou e ele permanecerá na mesma garagem em 2026, o primeiro ano do novo regulamento técnico.