Quem é Laurent Mekies, substituto de Horner que tem missão de reerguer Red Bull

O francês Laurent Mekies, de 48 anos, é o novo chefe de equipe da Red Bull. Ele assume o cargo após a demissão do britânico Christian Horner, que estava há duas décadas no cargo e teve participação nos tetracampeonatos de Max Verstappen e Sebastian Vettel.

Nascido em 28 de abril de 1977 na cidade de Tours, ele tem vasta experiência no automobilismo e deu os primeiros passos na F-1 no início dos anos 2000, com passagens por equipes de menor porte como a Arrows e a Minardi, onde atuou como engenheiro de corrida.