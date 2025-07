Norris venceu pela primeira vez em Silverstone. Ben STANSALL / AFP

A chuva resolveu ser protagonista no Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, neste domingo (6), no Circuito de Silverstone, na Inglaterra. A água que caiu do céu ditou o ritmo da corrida, vencida por Lando Norris, da McLaren, que aproveitou uma punição do seu companheiro Oscar Piastri para assumir a primeira posição da prova e se aproximar da liderança do campeonato.

Na terceira posição, Nico Hulkenberg finalmente conquistou seu primeiro pódio na F1. Em sua 239ª corrida na categoria, o alemão, que largou em 19º, fez uma prova sólida, acertou na estratégia e segurou a posição no final. Gabriel Bortoleto, por outro lado, teve uma estratégia infeliz, rodou sozinho e precisou abandonar a corrida.

Leia Mais F1: confira a tabela de classificação do campeonato mundial de Fórmula 1 de 2025

Além do brasileiro, outros quatro pilotos não completaram a prova em Silverstone. Franco Colapinto, Liam Lawson, Isack Hadjar e Kimi Antonelli foram os outros que abandoram. Coincidentemente, todos novatos na F1.

Largada maluca

Antes mesmo da volta da largada, algumas equipes tentaram ousar na estratégia. Todos os carros estavam com pneus intermediários, já que havia chovido bastante antes da corrida e a pista ainda tinha zonas molhadas.

Leclerc, Russell, Hadjar, Bortoleto e Colapinto foram os ousados que colocaram pneus slicks para tentar surpreender. Fazendo isso, os cinco largaram dos boxes.

Enquanto isso, os pilotos que mantiveram os pneus para pista molhada largaram e Verstappen manteve a liderança, mesmo com a ameaça de Piastri. Hamilton e Norris travaram uma batalha pela terceira posição ainda na primeira volta, mas o piloto da McLaren levou a melhor.

Mais atrás, Liam Lawson teve um toque com Esteban Ocon e precisou abandonar. Colapinto foi outro que deixou a prova, após não conseguir sair dos boxes na troca de pneus.

Leia Mais Bortoleto bate sozinho e abandona o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1

Bortoleto abandona

O brasileiro vinha sofrendo com os pneus de pista seca, já que pelo menos metade do circuto ainda estava com áreas molhadas. Na quinta volta, Bortoletou rodou sozinho e bateu o carro no muro, danificando a asa traseira.

Ele até conseguiu sair do local, mas parou o carro em uma zona de escape para abandonar a prova. No fim, a estratégia da Sauber foi equivocada, já que seu companheiro Nico Hulkenberg ganhou posições e chegou ao pódio.

Mudança na liderança e chuva intensa

Na oitava volta da corrida, Piastri chegou de vez em Verstappen e foi para cima. O líder do campeonato não se intimidou com o tetracampeão mundial e fez uma bela ultrapassagem para assumir a primeira posição.

O australiano abriu boa vantagem e foi a vez de Norris chegar no holandês. O piloto da McLaren ultrapassou o da Red Bull, após erro de Verstappen, que deixou a pista.

No entanto, na volta seguinte ambos pararam nos boxes, já que a chuva começou a ficar intensa em Silverstone. A parada de Norris foi ruim e o holandês voltou na frente dele.

Neste momento, a chuva era muito forte e mal se viam os carros na pista. A direção de prova optou por acionar o safety car para a segurança de todos. A água parou de cair quase que imediatamente depois da entrada do veículo laranja da Mercedes.

Relargadas e erros

Após algumas voltas de safety car, a prova foi retomada com o sol aparecendo, mas a pista ainda bastante molhada. Foram poucos minutos de bandeira verde, já que Isack Hadjar não viu o piloto na sua frente.

Ele bateu na traseira de Kimi Antonelli e perdeu o controle do carro. A Racing Bulls do francês foi parar no muro, com um impacto forte. Hadjar, contudo, saiu ileso da batida.

O safety car foi mais uma vez acionado. Na nova relargada, Verstappen rodou sozinho e perdeu muitas posições. Com isso, Norris assimiu a segunda posição e Lance Stroll apareceu em terceiro, com Nico Hulkenberg logo atrás. Por problemas no carro, Antonelli foi o quinto piloto a abandonar.

Punição e briga pelo pódio

Não bastasse todo o caos da chuva, a corrida ficou ainda mais interessente após uma punição de 10 segundos para Piastri. O australiano recebeu a penalização por infrigir uma regra na hora em que o safety car estava na pista.

A disputa intensa foi pelo terceiro lugar. Stroll ocupava a posição até a 35ª volta. Porém, Hulkenberg, que estava em busca do seu primeiro pódio na carreira, ultrapassou o canadense com a abertura do DRS.

No entanto, logo atrás chegou Hamilton. O maior vencedor de Silverstone, com nove vitórias, também passou Stroll e começou uma caçada a Hulkenberg.

Restando menos de 10 voltas, os pilotos começaram a colocar pneus de pista seca, já que a chuva deu uma trégua. Piastri parou e cumpriu a punição de 10 segundo, com isso, Norris assumiu a liderança da prova.

No fim, Hulkenberg conseguiu se manter a uma boa distância de Hamilton e não teve sua posição ameaçada nas últimas voltas.

Classificação final do GP da Grã-Bretanha

Lando Norris - McLaren Oscar Piastri - McLaren Nico Hulkenberg - Sauber Lewis Hamilton - Ferrari Max Verstappen - Red Bull Pierre Gasly - Alpine Lance Stroll - Aston Martin Fernando Alonso - Aston Martin Alexander Albon - Williams George Russell - Mercedes Ollie Bearman - Haas Carlos Sainz - Williams Esteban Ocon - Haas Charles Leclerc - Ferrari Yuki Tsunoda - Red Bull