Norris terminou à frente de seu companheiro de equipe e atual líder do Mundial, o australiano Oscar Piastri (McLaren), que na sexta-feira (25) havia conquistado a pole para a corrida sprint , do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do holandês Max Verstappen (Red Bull), que venceu a corrida sprint algumas horas antes .

Na corrida sprint no início do sábado, Piastri terminou em segundo , atrás de Verstappen, enquanto Norris ficou em terceiro.

"Prefiro tempo seco"

Leclerc arrebatou o terceiro lugar no grid de Verstappen no fim da classificação, enquanto o tailandês Alexander Albon (Williams) surpreendeu a todos ao terminar com o quinto melhor tempo, à frente do britânico George Russell (Mercedes) e do japonês Yuki Tsunoda (Red Bull), sexto e sétimo, respectivamente.