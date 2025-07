História, vitórias memoráveis e acidentes: conheça Silverstone, um dos palcos mais tradicionais da Fórmula 1

Hamilton é o maior vencedor do GP de Silverstone, com 9 vitórias. BENJAMIN CREMEL / AFP

Há 75 anos, a Fórmula 1 nascia para conquistar uma legião de fãs, criar momentos memoráveis e imortalizar pilotos com vitórias. O primeiro palco da categoria foi Silverstone, localizado na região de East Midlands, na Inglaterra, e que já presenciou 57 corridas da F1 em sua história, como Grande Prêmio da Grã-Bretanha.

No próximo domingo (6), às 11h (de Brasília), a 58ª prova em Silverstone será realizada num percurso de 5.891m, 18 curvas e que dura 52 voltas.

Leia Mais Mercedes negocia com Max Verstappen para próxima temporada da Fórmula 1

Os primórdios do circuito

O italiano Giuseppe Farina, com uma Alfa Romeo, foi o primeiro vencedor da Fórmula 1 em Silverstone. Uma prova que teve 22 pilotos, dos quais apenas metade completou a corrida. Foi o primeiro passo para a categoria se tornar a principal do automobilismo.

O circuito seguiu sediando o GP da Grã-Bretanha até 1954. No ano seguinte, Aintree também foi utilizado para sediar a prova, existindo um revezamento com Silverstone até 1960.

O extinto circuito ainda sediou por mais dois anos, até que outra pista entrou no revezamento. Entre 1963 e 1986, Silverstone sediava em um ano, enquanto o Autódromo de Brands Hatch era responsável por outro.

Em 1987 o revezamento acabou e Silverstone se tornou o palco fixo do GP britânico.

Mudanças importantes

Circuito atual de Silverstone tem 18 curvas. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

O circuito passou por diversas modificações ao longo da sua rica história. No entanto, foi em 1991 que Silverstone passou por uma mudança radical no traçado, com a inserção de mais curvas.

Os complexos Becketts, Vale, Priory e Luffield foram acrescentados. E as tradicionais Maggots, Becketts e Chapel se tornaram curvas de alta velocidade.

As modificações foram importantes para Silverstone receber outras modalidades do automobilismo, além da F1.

Vitórias marcantes

Por ser um circuito tradicional, vencer em Silverstone é um marco importante na carreira de qualquer piloto que passou pela Fórmula 1. Ao todo, são 32 vencedores diferentes, com Lewis Hamilton sendo o detentor do maior número de triunfos, com 9.

Seria possível fazer uma lista apenas com as conquistas marcantes do britânico no circuito. Em 2008, por exemplo, o heptacampeão venceu no seu segundo ano da categoria, justamente no ano em que venceu seu primeiro título mundial.

O que falar então de 2020, quando Hamilton terminou a prova na primeira posição com apenas três pneus. Um deles furou na reta final da corrida e o britânico não podia mais parar, pois perderia sua posição. Foi então que ele aproveitou a boa vantagem que tinha em relação ao segundo colocado e cruzou a linha de chegada com apenas três pneus.

Hamilton venceu a prova de 2020, durante a pandemia. Bryn Lennon / POOL/AFP

A última conquista até então de Hamilton em Silverston foi em 2024, em seu último ano pela Mercedes. Mesmo com um carro longe do ideal, o heptacampeão mostrou maestria para vencer mais uma vez em casa, para delírio do público que encheu as arquibancadas do circuito.

Para os brasileiros, Silverstone também foi palco de grandes triunfos. Em 1975, Emerson Fittipaldi venceu, com José Carlos Pace em segundo. No mesmo ano, no GP do Brasil, os dois fizeram a primeira dobradinha brasileira da história da F1, só que com a ordem de chegada inversa.

Em 1988, ano do primeiro título de Ayrton Senna, foi justamente ele quem venceu no circuito. Abaixo de chuva, uma condição na qual o brasileiro era impecável, a vitória veio após largar em terceiro.

Vitória de Senna em 1988, em corrida abaixo de chuva. Twitter / Reprodução

O último a vencer foi Rubens Barrichello, em 2003, pela Ferrari — equipe com mais vitórias em Silverstone, com 18. O brasileiro teve um final de semana impecável e venceu bem a corrida britânica, que ficou marcada por uma invasão de um fanático religioso na pista durante a prova.

Acidentes marcantes

Acidentes fazem parte do automobilismo e Silverstone foi palco de batidas marcantes. Ao todo, dois pilotos já morreram no circuito, porém, nenhum deles em corridas. Harry Schell, em 1960, e Bob Anderson, em 1967, perderam a vida durante testes particulares da categoria.

Três acidentes mais recentes ainda devem estar na memória dos fãs de automobilismo. Em 1999, Michael Schumacher teve a pior batida da sua carreira na categoria.

Na primeira volta, os freios da Ferrari falharam na aproximação para a curva Stowe, e o carro do alemão bateu de frente na proteção de pneus. Ele quebrou a perna e ficou seis corridas afastado.

Em 1999, Schumacher teve problemas nos freios e sofreu acidente na pista de Silverstone. DAVID JONES / PA/AFP

Em 2021, a disputa entre Hamilton e Max Verstappen pelo título foi acirrada. Foi justamente em Silverstone que o clima começou a esquentar entre os pilotos. Na primeira volta, os dois disputaram a liderança em uma batalha memorável.

Hamilton tentou a ultrapassagem e os dois entraram juntos na curva Copse. O holandês levou a pior, atravessou a caixa de brita e bateu com uma força de 51G na barra de proteção — equivalente a mais de 300kg. Verstappen foi hospitalizado, mas não perdeu nenhuma prova, conquistando seu primeiro título ao final da temporada.

No ano seguinte, mais uma vez Silverstone presenciou um grave acidente na primeira volta. Logo na largada, Guanyu Zhou sofreu um toque de George Russell e perdeu o controle da sua Alfa Romeu.

O carro do chinês capotou e ele deslizou de cabeça por muito metros, até que parou entre a barreira de pneus e a grade da arquibancada. O piloto saiu ileso, graças ao forte sistema de proteção da F1 atual.

Carro de Zhou ficou parado entre a barreira de pneus e as grades da arquibancada. Ben Stansall / AFP

Ouça o último episódio do Paddock Gaúcha