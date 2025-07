Hamilton e Norris lideram os dois primeiros treinos em Silverstone; Bortoleto roda no TL 1

As primeiras atividades de preparação para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha ocorreram nesta sexta-feira (4), em Silverstone. No primeiro treino livre, Lewis Hamilton foi o mais rápido . No TL2, Lando Norris ficou em primeiro.

O britânica da McLaren termina o dia com o melhor desempenho, já que também foi o segundo colocado no TL1. Ele está na disputa do título mundial contra seu companheiro Oscar Piastri, o qual lideram com 15 pontos de vantagem.