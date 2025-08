GP da Hungria de Fórmula 1: data, horário e onde assistir à F1 neste fíndi

A Fórmula 1 chega à 14ª etapa do Mundial neste domingo (3), quando será disputado o GP da Hungria . A largada no circuito de Hungaroring ocorre às 10h (horário de Brasília).

No fim de semana passado, Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da Bélgica . Seu companheiro de McLaren, Lando Norris, chegou em segundo. O monegasco Charles LeClerc, da Ferrari, completou o pódio.

Piastri lidera o Mundial de Pilotos com 266 pontos. Norris é o segundo, com 250.

Esta será a última etapa da Fórmula 1 antes do período de férias de equipes e dos pilotos. As provas serão retomadas em 31 de agosto, com o GP da Holanda.