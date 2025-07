Gabriel Bortoleto almeja mais pontos na segunda metade da temporada da Fórmula 1

O resultado foi surpreendente, visto que a Sauber era a pior equipe no início da temporada. As atualizações encaixaram e o carro melhorou. Bortoleto, que conquistou seus primeiros quatro pontos na Fórmula 1 no GP da Áustria, quer usar o desempenho do companheiro de equipe como exemplo para estar mais vezes na zona de pontuação.