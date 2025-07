Fórmula 1 volta à Globo depois de cinco anos

Fórmula 1 terá 24 etapas em 2026. BEN STANSALL / AFP

A partir de 2026, a Fórmula 1 voltará a passar na Globo. A emissora garantiu os direitos da competição no Brasil de até 2028. As provas serão transmitidas na TV Globo, no SporTV e nas plataformas digitais do grupo.

As transmissões estavam sendo realizadas pela Band desde 2021 e a atual temporada será a última no canal.

A TV Globo vai transmitir ao vivo 15 grandes prêmios por temporada — os outros nove serão exibidos em horário alternativo. O SporTV transmite ao vivo todas os 24 GPs, assim como cada treino, sessão de classificação e corridas sprint.

Em todas as provas haverá equipe de reportagem do canal, e os conteúdos da F1 serão exibidos no Globoplay, assim como nos programas esportivos e de entretenimento do canal e do site.

— A TV Globo tem uma longa história de sucesso com a Fórmula 1, que remonta a quando os brasileiros costumavam acordar cedo nos fins de semana para assistir a Ayrton Senna e a outros pilotos brasileiros de destaque competirem no auge das corridas. Agora, a Fórmula 1 está de volta em casa, e os fãs terão a chance de uma experiência complementar e ainda mais rica na Globo — disse Leonora Bardini, diretora executiva da TV Globo.

Eduardo Gabbay, diretor dos Canais Esportivos da Globo, também comentou o novo acordo:

— É uma alegria anunciar o retorno da Fórmula 1 ao Sportv. Os canais Sportv fornecerão aos fãs uma cobertura completa de todos os treinos, sessões de qualificação e Grandes Prêmios nos próximos anos. Com programação de qualidade e análise especializada, daremos aos fãs a melhor cobertura.

Em nota oficial da Fórmula 1, o Brasil foi destacado pela forte ligação com a modalidade ao longo dos 75 anos da existência da categoria. O Grande Prêmio de São Paulo é presença constante no calendário há mais de 50 anos.

O país soma 33 pilotos na história da F1, incluindo três campeões mundiais e Gabriel Bortoleto, que faz parte do grid atual.

— Estou animado em anunciar a Globo como a nova casa da Fórmula 1 no Brasil. Sempre houve uma forte paixão pelo esporte no país, e na Globo encontramos o parceiro perfeito que pode oferecer a cobertura e a programação de alta qualidade que nossos fãs merecem. Estou ansioso para trabalhar com a Globo, que oferece ampla cobertura, em oferta paga e gratuita, para garantir que possamos continuar a mostrar o drama e a emoção da Fórmula 1 para milhões de fãs em todo este país incrível — disse Ian Holmes, Chief Media Rights and Content Officer da Formula 1.