Líder dominou Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Fórmula 1: Piastri crava a pole para a corrida sprint na Bélgica; Bortoleto larga em 10º

Lewis Hamilton rodou no SQ1 e largará do fundo do grid