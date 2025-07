Disputa da McLaren, desempenho dos novatos e pilotos com dificuldades: como foi a metade da temporada 2025 na Fórmula 1

Norris (E) e Piastri (D) estão na disputa do título em 2025. JOE KLAMAR / AFP

A primeira metade da temporada 2025 da Fórmula 1 chegou ao fim. Foram 12 corridas disputadas e a categoria agora faz uma pausa de três semanas, voltando com o Grande Prêmio da Bélgica, dia 27 de julho.

Restando mais 12 provas até dezembro, a tabela da F1 mostra quais serão os pilotos que brigarão pelo título, enquanto os desempenhos nas pistas demonstram quem são os destaques e as decepções até o momento.

Disputa pelo título entre Piastri e Norris

A McLaren tem o melhor carro da temporada, e a primeira posição no Mundial de Construtores, com uma vantagem de 238 pontos para a segunda colocada, que exemplifica isso. Sendo assim, os dois pilotos da escuderia britânica também estão na disputa do título da temporada.

Oscar Piastri lidera com 234 pontos, e cinco vitórias no ano. Lando Norris está oito pontos atrás, tendo quatro triunfos na temporada. A disputa entre os dois começou tranquila, mas, nas últimas três etapas, ocorreram embates dentro da pista.

O australiano demonstrou mais frieza na maior parte das etapas, pontuando em todas as provas. No entanto, ele cometeu alguns erros que poderiam deixá-lo com mais vantagem, como a punição no GP da Grã-Bretanha, que deu a vitória para Norris.

O britânico poderia ter a liderança, caso não tivesse abandonado o GP do Canadá, por culpa própria, após toque em disputa contra o próprio Piastri. O lado mental de Lando é algo que ainda não passa confiança, e ele terá 12 etapas para mostrar que todos estão errados e que ele pode ser campeão mundial.

Verstappen e Hamilton com dificuldades

Verstappen está cada vez mais distante da disputa do título. BEN STANSALL / AFP

Max Verstappen e Lewis Hamilton eram cotados para disputar o título antes da temporada começar. Contudo, a Red Bull e a Ferrari não entregaram para eles carros tão competitivos como a McLaren.

Por conta disso, o holandês, atual tetracampeão mundial, não deve buscar o penta. Verstappen até conquistou duas vitórias e algumas poles, mas os resultados vieram através da sua genialidade como piloto.

O holandês também demonstrou momentos de instabilidade que tiraram pontos valiosos dele, que praticamente tiram a possibilidade de Max disputar mais um título.

No caso de Hamilton, a adaptação com a Ferrari ainda não ocorreu da maneira que se esperava e a expectativa fica para 2026, quando mudará o regulamente e a equipe italiana poderá montar um carro mais adaptado com a pilotagem do heptacampeão mundial.

O britânico venceu a sprint da China, mas, nas corridas principais, ainda não obteve nenhum pódio na temporada, enquanto seu companheiro de equipe Charles Leclerc tem quatro.

Bortoleto e os outros novatos

Bortoleto está evoluindo na temporada, assim como o desempenho da Sauber. JOE KLAMAR / AFP

A temporada 2025 significou uma renovação importante no grid da Fórmula 1. São seis pilotos novatos como titulares, entre eles Gabriel Bortoleto, que encerrou com o hiato de sete anos sem um brasileiro na F1.

Analisando o desempenho de cada um, Bortoleto vem fazendo um bom ano, com quatro pontos conquistados, no GP da Áustria. A Sauber começou sendo o pior carro do ano, mas vem melhorando e dando mais oportunidades do brasileiro mostrar seu talento.

O novato com mais expectativas é Kimi Antonelli, que chegou para assumir a vaga de Hamilton na Mercedes e tem perspectivas de muito sucesso na categoria. O italiano de 18 anos viveu altos e baixos na temporada, tendo erros comuns pela inexperiência, além de um pódio conquistado.

Antonelli vive temporada de altas e baixos. JURE MAKOVEC / AFP

Pela Racing Bulls, Isack Hadjar teve um bom início de temporada, com boas classificações e pontos valiosos. O francês demonstrou velocidade e pode ser que ganhe uma vaga melhor na próxima temporada, caso mantenha o bom nível.

Liam Lawson começou o ano como piloto da Red Bull, mas durou apenas três corridas na vaga. O desempenho ruim fez com que a equipe o mandasse para a Racing Bulls, onde ele já havia corrido em 2024 e vem conquistando resultados positivos.

Oliver Bearman foi outro piloto que teve chances em 2024, mas assumiu neste ano como titular da Haas. O jovem britânico sofre na maioria das corridas por conta do carro, mas já mostrou alguns momentos de brilho em determinadas corridas.

Mudanças ao longo da temporada

A F1 teve ainda dois novatos na mesma equipe. Jack Doohan começou como titular da Alpine, mas não agradou. Após seis etapas, a equipe francesa demitiu o australiano e contratou Franco Colapinto.

Com a mesma quantidade de corridas, o argentino não foi bem e segue sem pontos, assim como o antecessor. Existe a chance dele deixar o assento no retorno das férias e outro nome pode surgir na Alpine.

A mudança de Lawson envolveu o japonês Yuki Tsunoda, que recebeu a oportunidade de pilotar pela Red Bull. No entanto, ele não conseguiu se adaptar ao carro e somou apenas sete pontos pela nova equipe. A permanência de Tsunoda ainda é uma incógnita para o futuro.

Ouça o novo episódio do Paddock Gaúcha