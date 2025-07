Lewis Hamilton é o maior vencedor de Silverstone. BEN STANSALL / AFP

Zero Hora separou cinco motivos para assistir ao GP britânico, que pode ter mudança na liderança do campeonato, mais pontos do brasileiro e ser a última chance de um argentino na categoria.

Lewis Hamilton em Silverstone

Se tem alguém que conhece o Circuito de Silverstone é Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial já venceu nove vezes em casa, com momentos memoráveis na pista.

O britânico é o atual vencedor, no seu último ano na Mercedes, e agora tentará ganhar pela primeira vez pela Ferrari. O carro não é o melhor do grid, mas a experiência e a aura de Hamilton em Silverstone podem fazer a diferença.

Norris x Piastri

Desde o Canadá, há duas etapas, Lando Norris e Oscar Piastri começaram a se encontrar na pista para disputar posições e pontos no campeonato.

O australiano levou a melhor na primeira, o britânico venceu a segunda batalha, e a expectativa é de que em Silverstone ocorra um novo embate entre os pilotos da McLaren.

Piastri lidera a campeonato com 15 pontos a mais do que Norris. Dependendo do resultado, a ponta na tabela pode mudar após a corrida.

Bortoleto em busca de mais pontos

O brasileiro conquistou os primeiros pontos na F1 na Áustria. Com moral lá no alto e um carro mais competitivo, Gabriel Bortoleto tem chances de terminar entre os 10 primeiros colocados.

A pressão pela falta de pontos era algo que incomodava o brasileiro, mas, com essa conquista, a segunda metade da temporada deve ser mais produtiva para ele.

Verstappen e o clima com a Mercedes

Antes do GP da Grã-Bretanha surgiu uma informação de que a Mercedes estaria negociando com Max Verstappen para 2026. O holandês não tem presença confirmada para a Red Bull, ainda mais por conta do desempenho da equipe em 2025.

Na corrida em Silverstone, será interessante perceber como será a comunicação do tetracampeão mundial com sua equipe, ainda mais se o carro não tiver velocidade.

Última chance para Colapinto?

O argentino entrou na Alpine há cinco corridas. No GP britânico ele fará a sexta corrida e que pode ser decisiva para sua permanência na Fórmula 1.

Colapinto ainda não somou pontos e isso pode ser determinante para a equipe francesa escolher um novo piloto para a segunda metade da temporada.

