Cinco motivos para assistir ao GP da Bélgica de Fórmula 1

O Grande Prêmio da Bélgica é um dos principais do calendário da Fórmula 1. No Circuito de Spa-Francorchamps , velocidade e tradição se unem para entregar ao fã de automobilismo uma prova intensa e cheia de surpresas.

Na temporada 2025, o GP da Bélgica é o 13º do calendário , marcando o início da segunda metade da disputa. A largada ocorre no domingo (27), às 10h . A etapa tem motivos de sobra para ser assistida por quem gosta de velocidade e emoção.

Pista desafiadora

Disputa na McLaren

Nas últimas três etapas, ambos travaram batalhas dentro das pistas. No Canadá, o australiano venceu depois de erro do britânico. No entanto, Norris não se abateu e venceu na Áustria e na Grã-Bretanha, diminuindo bastante a diferença no campeonato.