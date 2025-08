Bortoleto celebra mais pontos conquistados na Fórmula 1: "Sinto que fizemos tudo o que podíamos com o carro"

Em mais um bom desempenho na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto conquistou mais dois pontos , após terminar em nono no Grande Prêmio da Bélgica . O brasileiro largou em 10º, mas ganhou uma posição por conta de uma estratégia segura da Sauber.

Com seis pontos na tabela, Bortoleto ainda está em 19º no geral. No entanto, nas últimas três corridas o brasileiro terminou duas na zona de pontuação.