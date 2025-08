Piastri assumiu a liderança da prova quando foi dada a largada. DIMITAR DILKOFF / AFP

A chuva até tentou ser a principal protagonista do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. No entanto, o grande nome da prova deste domingo (27), no Circuito de Spa-Francorchamps, foi Oscar Piastri, que ultrapassou Lando Norris na largada e venceu pela sexta vez na temporada 2025.

O australiano aumentou a vantagem na liderança do campeonato para 16 pontos em relação ao britânico. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio na Bélgica. Gabriel Bortoleto, que largou em 10º, ganhou uma posição e terminou pela segunda vez na zona de pontuação, conquistando dois pontos.

Leia Mais F1: confira a tabela de classificação do campeonato mundial de Fórmula 1 de 2025

A F1 retorna no próximo final de semana, no dia 3 de agosto, para o Grande Prêmio da Húngria, no Circuito de Hungaroring.

Largada em movimento e com mudança na liderança

Foram quatro voltas atrás do safety car até a largada, em movimento, ser autorizada. Norris teve a missão de puxar o restante do pelotão, mas deu a oportunidade de Piastri se manter próximo demais dele. Na grande reta, o australiano fez uma bela manobra por fora para ultrapassar e assumir a liderança.

Na parte de trás do grid, Hamilton começou a escalar o pelotão. O piloto da Ferrari trocou componente do motor e foi penalizado, mas teve a chance de ajustar o carro para ter melhor desempenho nas condições da pista.

Entre as voltas 10 e 12, a disputa mais emocionante foi entre Leclerc e Verstappen. O piloto da Ferrari segurou duas vezes a investida do tetracampeão mundial.

Apostas nas paradas

Na 13ª volta, os pilotos começaram a fazer os pit stops para tirar os pneus de chuva e colocar os de pista seca. Os que pararam primeiro levaram vantagem, como Hamilton e Hulkenberg. Ambos passaram Bortoleto, que parou duas voltas depois.

Na frente, Piastri parou antes de Norris. O australiano colocou pneus médios, enquanto o britânico foi de duros, apostando apenas nesta parada até o final da corrida.

Final da corrida

Após as paradas, a corrida ficou fria, com poucas disputas e a maioria das posições se mantendo as mesmas. Hulkenberg, que saiu na frente de Bortoleto, deu a posição para o brasileiro, pois ele estava com ritmo superior ao alemão.

Na disputa pela vitória, Norris começou a tirar tempo de Piastri, uma vez que contava com pneus melhores. No entanto, o britânico não conseguiu chegar no adversário. Com isso, o australiano conquistou sua oitava vitória na F1, a sexta na temporada 2025.

Classificação final do GP da Bélgica