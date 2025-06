Verstappen lidera primeiro treino da Fórmula 1 no Canadá, marcado por batida de Leclerc

Verstappen foi o mais rápido do TL1. Geoff Robins / AFP

O primeiro treino livre no Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, foi movimentado. Max Verstappen marcou o melhor tempo, com 1min13s193. O tetracampeão mundial da Fórmula 1 foi seguido de perto pela Williams, que teve Alexander Albon em segundo e Carlos Sainz em terceiro.

Gabriel Bortoleto marcou o 16º tempo da sessão. O brasileiro teve sua primeira experiência na pista canadense na carreira. Nico Hulkenberg, seu companheiro de Sauber, foi o último colocado do TL1.

Charles Leclerc fazia boa sessão de treino e liderava. No entanto, perdeu o ponto da freada na curva 6 e bateu no muro, quebrando a suspensão do carro. Veja o vídeo abaixo:

A direção acionou bandeira vermelha para retirar o veículo e os pedaços quebrados da pista. Na volta da atividade, Verstappen assumiu a liderança da sessão. O monegasco ainda terminou com o 10º melhor tempo.

A McLaren, que lidera o campeonato de construtores e tem os líderes do mundial de pilotos, não foi bem. Lando Norris foi o sétimo, enquanto o primeiro colocado da tabela, Oscar Piastri, foi o 14º.

Os carros voltam à pista nesta sexta, às 18h (de Brasília). No sábado ainda ocorre o terceiro treino livre e a classificação, às 17h. O GP do Canadá será no domingo (15), às 15h.

