Stock Car no Velopark: confira os horários do final de semana

A Stock Car chega ao Rio Grande do Sul na terceira etapa da temporada 2025. No Velopark, em Nova Santa Rita , o circuito de 2.278 metros e 11 curvas receberá pela primeira vez os modernos SUVs de competição que estrearam neste ano.

Desde 1979, a categoria utilizava sedans, e a primeira prova havia sido em solo gaúcho, na pista de Tarumã, em Viamão . Após etapas em Interlagos e Cascavel, os pilotos da Stock Car chegam ao Velopark mais acostumados com os novos carros.

Além da Stock Car Pro Series, o final de semana também terá atividades da Stock Light e da competição de Turismo Nacional. Na principal categoria, serão duas corridas, uma sprint no sábado (7) e a principal no domingo (8). Confira os horários abaixo:

Sexta-feira (6)

Sábado (7)

Domingo (8)

Histórico do Velopark

Já foram disputadas 26 corridas no Velopark, desde 2010, quando o circuito ingressou na Stock Car Pro Series. O primeiro vencedor foi Ricardo Maurício. Na última etapa em Nova Santa Rita, em setembro de 2024, os ganhadores foram Gianluca Petecof e Vitor Baptista.

O rei do Velopark é Daniel Serra, com cinco vitórias. O tricampeão da categoria segue na ativa e corre pela Blau Motorsport. Ele estará no Velopark durante o final de semana.