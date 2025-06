Norris segura Piastri e vence o GP da Áustria; Bortoleto marca primeiros pontos na Fórmula 1

O Grande Prêmio da Áustria se destacou mais uma vez pela disputa entre os líderes do campeonato da Fórmula 1. No entanto, para os brasileiros, a 11ª etapa da temporada foi especial, porque pela primeira vez Gabriel Bortoleto terminou dentro da zona de pontuação , sendo o oitavo colocado na prova deste domingo (29). O Brasil não marcava pontos desde Felipe Massa, em Abu Dhabi, em 2017.

A F1 volta no próximo final de semana, no GP de Silverstone, na Inglaterra. A corrida será no domingo (6), às 11h (de Brasília). Depois disso, serão duas semanas sem etapas, retornando apenas no dia 27 de julho, na Bélgica.