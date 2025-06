Hélio Castroneves comenta sobre carinho do público e primeira vez no Velopark: "Muito emocionado"

Wellington Zancan recebeu a atenção de Hélio Castroneves. Alex Torrealba / Agência RBS

Uma das principais atrações deste final de semana da Stock Car no Velopark é Hélio Castroneves, tetracampeão das 500 milhas de Indianapolis e um dos grandes nomes do mundo da velocidade. Com 50 anos, o experiente piloto faz sua estreia no circuito de Nova Santa Rita.

Durante a visitação do público nos boxes, antes da corrida deste domingo (8), ele foi um dos pilotos mais procurado pelos fãs. Castroneves distribuiu autógrafos e tirou fotos com a multidão que compareceu ao Velopark.

— Estou muito emocionado, é um pessoal que eu não tenho muito contato, por isso estou voltando a correr nas pistas do Brasil. Muito legal ver o carinho do público com a Indy, e a gente precisa ter mais brasileiros por lá, para continuar o ciclo — comentou Castroneves em entrevista para Zero Hora.

Jean Sousa, que mora em Santa Rosa, percorreu quase 500 quilômetros com o filho de quatro anos para vivenciar a experiência da Stock Car no Velopark. Ele era um dos muitos fãs nas filas para ter um momento com os pilotos.

— A gente adora isso, somos apreciadores da velocidade de carro antigo. Já viemos em outros eventos de arrancada, mas a Stock Car é a primeira vez. É de arrepiar. Vi o Hélio aqui e paramos para tirar uma foto com ele. O cara é uma lenda — destacou o fã.

Filas enormes se formaram para ver Castroneves, Gabriel Casagrande, Rubens Barrichello, Felipe Massa, entre outros pilotos do grid.