Guilherme Salas vence a corrida principal no Velopark e aumenta vantagem na liderança da Stock Car

Piloto da Cavaleiro Sports manteve a liderança durante toda a prova. Marcelo Machado de Melo / Divulgação Stock Car

De ponta a ponta, Guilherme Salas, que largou da pole position, venceu a corrida principal da Stock Car, no Velopark, neste domingo (8). O piloto da Cavaleiro Sports manteve a liderança durante toda a prova e superou a pista fria para vencer pela quarta vez na categoria.

Atrás dele ocorreram muitas mudanças, as quais influenciaram no pódio. Julio Campos terminou em segundo e Rafael Suzuki foi o terceiro colocado.

— Conseguimos impor um ritmo perfeito no início da corrida, que era importante porque a pista estava fria e os pneus não estavam esquentando como deveriam. Foi uma honra ganhar aqui no Velopark — destacou Salas, que aumentou a vantagem na liderança da temporada da Stock Car, com 243 pontos, contra 178 de Gaetano Di Mauro.

Dois pilotos que sofreram problemas e deixaram o pódio foram Daniel Serra, maior vencedor do Velopark, com cinco, e Felipe Massa, que vinha garantindo a terceira posição, caiu posições por perda de potência. Foi a quinta corrida em que o ex-piloto da Fórmula 1 sofreu com problemas mecânicos.

Quem se deu bem com isso foi seu companheiro de TMG Racing. Suzuki lamentou o ocorrido com Massa, mas celebrou o resultado, principalmente por conta da prova no Velopark em 2024, quando ele liderou dois terços da corrida, mas teve problemas e precisou abandonar.

— Sinto muito pelo Felipe, ele estava no pódio, mas teve problemas. Mas, consegui retribuir para toda a nossa equipe, que não está no topo da tabela, ainda. Pódio aqui é muito especial, ano passado liderei, mas não ganhei, e vamos voltar com uma bagagem extra para casa — destacou Suzuki, que esteve em Canoas durante a semana para jogar tênis ao lado de Massa.

Gaúchos na prova

Entre os gaúchos na disputa, que terminaram no pódio da corrida sprint, no sábado (7), Arthur Leist foi o sexto, e Cesar Ramos foi o oitavo.