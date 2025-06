GP do Canadá de Fórmula 1: data, horários e onde assistir

GP do Canadá é disputado no Circuito Gilles Villeneuve, na Ilha de Notre Dame.

Após três rodadas na Europa, a Fórmula 1 retorna à América do Norte para o Grande Prêmio do Canadá. O Circuito Gilles Villeneuve, na Ilha de Notre Dame, em Montreal, recebe a 10ª etapa da temporada 2025, com expectativa de disputa pela primeira posição do campeonato mundial de pilotos.