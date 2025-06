Russell venceu na Áustria em 2024 e vem de vitória na última etapa, no Canadá. MAX SLOVENCIK / APA / AFP

A Fórmula 1 retorna à Europa neste final de semana para o Grande Prêmio da Áustria, a 11ª etapa da temporada 2025. A corrida ocorrerá no domingo (29), às 10h (horário de Brasília).

Na última prova, há duas semanas, no Canadá, George Russell foi o vencedor, conquistando o primeiro triunfo da Mercedes na temporada, além do terceiro lugar de Kimi Antonelli.

Max Verstappen foi o segundo, em corrida que ficou marcada por toque de Lando Norris em Oscar Piastri, fazendo com que o britânico abandonasse. Com isso, o australiano abriu mais vantagem da liderança do campeonato de pilotos.

Para a corrida na Áustria, Russell tem motivação dupla. Ele é o atual vencedor no Red Bull Ring, em 2024, além de chegar com moral da vitória no Canadá.

Para Verstappen também há motivos para chegar confiante. O tetracampeão mundial já venceu quatro vezes na Áustria — o maior vencedor da história da prova —, que é considerada a corrida de casa da Red Bull.

Expectativa para Gabriel Bortoleto

A ligação do brasileiro com o circuito austríaco é positiva. Na Fórmula 2, em 2024, quando foi campeão, a prova no Red Bull Ring foi fundamental para Bortoleto entrar na disputa pelo campeonato.

Na corrida principal, ele largou em segundo, mas perdeu posições na largada. No entanto, recuperou-se e venceu pela primeira vez na categoria.

Na F1, em 10 etapas disputadas, Bortoleto ainda não pontuou, mas vem evoluindo corrida após corrida, assim como o carro da Sauber, que pontuou nas duas últimas provas com Nico Hulkenberg.

— Eu gosto da pista e é um lugar legal para correr. As duas últimas corridas foram encorajadoras para a equipe e mostraram o progresso que fizemos. Estou ansioso para ter um resultado forte também — disse o brasileiro.

Grid de largada

Norris conquistou a pole position, com Leclerc na segunda posição.

O destaque da classificatória foi o brasileiro Gabriel Bortoleto, que, pela primeira vez, esteve em um Q3. Com o resultado, ele larga na oitava posição.

Confira as posições

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (RB) Max Verstappen (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Isack Hadjar (RB) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Yuki Tsunoda (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Sauber)

Horários e onde assistir ao GP da Áustria de F1

Sexta-feira (27)

Treino livre 1: 8h30min - BandSports

Treino livre 2: 12h - BandSports

Sábado (28)

Treino livre 3: 7h30min - BandSports

Classificação: 11h - Band e BandSports

Domingo (29)

Corrida: 10h - Band

