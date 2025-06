Fórmula 1: cinco destaques para ficar de olho no GP da Áustria 

Russell venceu a última corrida há duas semanas no Canadá.

A Fórmula 1 retorna à Europa neste final de semana para o Grande Prêmio da Áustria, a 11ª etapa da temporada 2025 . A corrida será no domingo (29) , às 10h (horário de Brasília).

Zero Hora aponta cinco destaques para ficar de olho na prova do próximo final de semana . Confira:

Sauber e as atualizações

A cada corrida que passa, os primeiros pontos de Gabriel Bortoleto parecem estar mais próximos de acontecerem. A Sauber, equipe que o brasileiro corre, tem feito atualizações no carro e as mudanças têm animado Bortoleto. A equipe mudou parte do assoalho e da asa traseira.