Felipe Massa aconselha Gabriel Bortoleto sobre pressão da torcida brasileira: "Se não estiver preparado, vai te afetar"

Felipe Massa conversou com a equipe de Zero Hora. Rodrigo Guimaraes / Divulgação

Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1, ingressando neste ano para acabar com um hiato de sete temporadas sem um representante do Brasil na categoria. O último havia sido Felipe Massa, em 2017, quando se aposentou da F1 pela Williams.

Atualmente, com 44 anos, o piloto disputa a Stock Car, e estará na pista do Velopark neste final de semana, para a terceira etapa da temporada. Em entrevista para Zero Hora, Massa comentou sobre a tensão de ser um piloto brasileiro na F1.

— A pressão, o brasileiro sempre sofre, do torcedor brasileiro no esporte, no automobilismo, no futebol, a gente sabe o quão grande ela é, por ser brasileiro. Se não estiver preparado, vai te afetar de alguma maneira, e é importante usar essa pressão para te trazer algo positivo quando você estiver dentro da pista — explica Massa.

Bortoleto vem sabendo lidar com a pressão no primeiro terço de temporada da F1. Apesar de não ter conquistado pontos, o brasileiro se destacou em algumas classificação e corridas. Na última etapa, em Barcelona, na Espanha, Bortoleto conquistou sua melhor posição de pista, terminando em 12º.

Apoio a jovens destaques

Outro caso de destaque é Rafael Câmara, que lidera a F3, tem três vitórias nas provas principais e já conquistou quatro pole positions, em cinco etapas disputadas. Em Barcelona, o pernambucano venceu e abriu 26 pontos para o segundo colocado na tabela.

— É muito legal a gente ver brasileiros com resultados, igual o Bortoleto teve na Fórmula 3, na Fórmula 2, e agora está na Fórmula 1. O Rafa Câmara também vem tendo, liderando e fazendo a pole position em quase todas as corridas até agora. É muito bacana a gente apoiar os pilotos brasileiros. A gente torce muito para que eles consigam levantar a nossa bandeira lá em cima, no alto do pódio, num futuro próximo — incentivou Massa.

Neste final de semana, Bortoleto e Câmara não estarão correndo, porém, Massa disputará Stock Car. As duas primeiras etapas não foram ideais para o piloto da equipe TMG Racing. Ele conquistou 27 pontos e ocupa a 22ª segunda posição entre 31 concorrentes.

