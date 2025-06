Em ação de agradecimento pela ajuda durante a enchente, Felipe Massa e Rafael Suzuki jogam partida de tênis em Canoas 

Felipe Massa e Rafael Suzuki com a equipe da TS Tennis de Canoas. Luis Gustavo Santos / Agência RBS

Os pilotos Felipe Massa e Rafael Suzuki, da equipe TMG Racing da Stock Car, estiveram em Canoas nesta quinta-feira (5). Eles trocaram a pista de corrida pelo saibro do tênis, por um motivo especial, o agradecimento pela solidariedade.

Durante a enchente de maio de 2024, Canoas foi um dos municípios mais afetados do Estado. A Academia TS Tennis, no Canoas Tênis Clube, foi um dos locais que ajudou com mantimentos a população que precisou deixar suas casas.

Suzuki é amigo de Roger Santos, diretor da academia, e o piloto ajudou com doações e no contato com outras pessoas que queriam contribuir.

— O Rafael tomou a frente com o pessoal de São Paulo, com doações e com a parte financeira. Com isso, eu conseguia comprar as coisas para ajudar o pessoal de Canoas — contou o diretor da academia.

Foram comprados mais de 500 colchões, cestas básicas, materiais de limpeza e de higiene pessoal.

— Todo ano que eu venho correr aqui, ele está sempre comigo trazendo boas energias. Foi a primeira pessoa que eu pensei em colaborar nesse momento difícil. Ele fez um trabalho humanitário muito bacana. Fomos ajudando como pudemos — explicou Suzuki.

Neste final de semana ocorre a etapa do Velopark da Stock Car, a terceira da temporada. Suzuki estará na pista, mas antes quis fazer um agrado ao amigo canoense. Massa, que também correrá, foi convidado pelo companheiro de equipe para partilhar esse momento.

Ex-piloto da Fórmula 1 e atualmente na Stock Car, Massa leva jeito para o tênis e ele e Suzuki fizeram um jogo bem competitivo durante os minutos em que estiveram em quadra.

— É um momento para dar uma aquecida para o final de semana. Muito bacana estar aqui, pensando no que aconteceu em Canoas e em tudo o que aconteceu há um ano — relatou Massa, que ajudou os afetados da enchente por meio do Instituto Floresta.