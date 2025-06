Brad Pitt fala sobre sensação de pilotar carro da Fórmula 1: "É realmente extraordinário"

Brad Pitt é o protagonista do filme F1. ANGELA WEISS / AFP

Protagonista do filme "F1", Brad Pitt teve a oportunidade de pilotar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez na última semana, a convite da McLaren. Para fazer o longa metragem, o ator se preparou com carros da F2.

Pitt pilotou o MCL60, usado na temporada 2023, no Circuito das Américas, nos EUA. O ator visitou a equipe no mês passado, na Inglaterra, onde participou de reuniões técnicas, ajuste de assento e uma intensa sessão no simulador, preparando-se para a estreia em um F1.

Lando Norris, que corre pela McLaren, acompanhou Pitt no dia do teste com o carro que chega a 360km/h. O ator estava acostumado com o protótipo das filmagens que alcançava 290km/h.

— Consegui alcançar 317km/h. Eu realmente queria ter chegado a 320 km/h, isso me dói um pouco. Fiquei a cerca de 5 km/h de conseguir na reta. Nunca experimentei nada que fosse mais parecido com a sensação de estar tão vivo. Você está apenas nesse ritmo sublime. É realmente extraordinário — disse Pitt, em entrevista ao podcast Beyond The Grid, sobre a experiência de guiar um F1.

O ator gostou tanto da experiência que já está pensando em pilotar novamente: