Bortoleto revela ansiedade por correr pela primeira vez no Canadá: "Manter o foco e me adaptar ao que vier"

Em seu ano de estreia na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto está tendo desafios inéditos. Apesar de já ter pilotado na maioria dos circuitos em outras categorias, o brasileiro ainda não conhece todas as pistas. A do Circuito Gilles Velleneuve, em Montreal, será uma delas.

Neste final de semana ocorre o Grande Prêmio do Canadá , com a corrida sendo realizada no domingo (15), às 17h. Bortoleto falou sobre correr pela primeira vez no país.

— Estou ansioso por Montreal. Será uma nova pista para mim, e tenho trabalhado no simulador entre as corridas para entender melhor seus limites — disse o brasileiro.

Na última etapa, na Espanha , a Sauber trouxe atualizações e o desempenho do carro foi melhor em relação as nove etapas anteriores.

— Saímos de Barcelona com um retorno encorajador sobre as atualizações e todo o potencial do carro. Nosso desempenho mostrou que estamos cada vez mais próximos de onde queremos estar, embora ainda haja alguns passos a serem dados. Da minha parte, ver o bom resultado do Nico (Hulkenberg) me deixou ainda mais motivado — afirmou Bortoleto.